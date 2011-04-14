-SURİYE'DEKİ TUTUKLULARIN SERBEST BIRAKILMASI ŞAM(A.A) - 14.04.2011 - Suriye'de ''devlet ve millet güvenliğine kastedenler'' dışında kalan bütün tutuklular serbest bırakılacak. Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkede son haftalarda meydana gelen olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan veya tutuklananlara ilişkin bir kararnameyi onayladı. Kararnameye göre, olaylar sırasında ''devleti, güvenlik güçlerini ve milletin güvenliğini hedef alan eylemlere karışmış olanlar hariç gözaltında veya tutuklu bulunan herkes'' serbest bırakılacak. Kararnameye ilişkin haberlerde, serbest bırakılacakların sayısı belirtilmedi. Olayların yaşandığı kentlerden gelen heyetler, halkın taleplerini Esad'a iletmişti. Talepler arasında, ülkede yaşanan olaylar sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılması da yer alıyor.