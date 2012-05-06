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Suriye'deki Türk gazetecilerden haber var

Bakan Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki 2 Türk gazeteci hakkında açıklamalarda bulundu

06 Mayıs 2012 00:35

 

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Suriye'deki gazetecilerle ilgili biz de bazı haberler alıyoruz, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnşallah sağ salim, hayırlısıyla dönerler ülkemize" dedi.
 
Davutoğlu, Muğla ziyareti kapsamında kent merkezinde bulunan Şahidi Camisi ve türbesini ziyaret etti. Türbede eşi Sare Davutoğlu ile dua eden Bakan Davutoğlu, camiden çıktıktan sonra Saburhane Mahallesi'nin sokaklarında bir süre yürüdü.
 
Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Davutoğlu, gazetecilerin, "Suriye'deki gazetecilerin bırakılacağı yönünde haberler var. Bu konuda size ulaşan bir gelişme var mı?" sorusuna, "Suriye'deki gazetecilerle ilgili biz de bazı haberler alıyoruz, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İnşallah sağ salim, hayırlısıyla dönerler ülkemize" yanıtını verdi.
 

53 gündür haber alınamıyor

 
Adem Özköse, 1978 Samsun doğumlu, Gerçek Hayat dergisinin Ortadoğu temsilciliğini yapıyor. Hamit Coşkun, 1991 Karamürsel doğumlu, İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümü son sınıf öğrencisi ve çeşitli yayın organlarında kameramanlık yapıyor. Suriye'deki çatışmalar üzerine ülkede yaşananları izlemek üzere Suriye'ye giden iki gazeteciden 53 gündür haber alınamıyor.

 

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