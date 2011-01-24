-SURİYE'DEKİ TRAFİK KAZASINDA 2 TÜRK ÖLDÜ ŞANLIURFA (A.A) - 24.01.2011 - Türkiye'den Suriye'ye çimento götüren ve sırada beklerken freni boşalan kamyonun çarptığı 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan aldıkları çimentoyu dün Suriye'nin Rakka vilayetine bağlı Tellabyat mıntıkasına götüren kamyon sürücüleri, araçlarını park ederek buradaki bir deponun önünde sıra beklemeye başladı. Bu esnada Türk vatandaşı Mustafa A'nın yokuşta park ettiği plakası öğrenilemeyen kamyonunun freni boşalınca araç arkasında bekleyenlere çarptı. Kazada Türk sürücüler Ahmet Toz (38) ve Mustafa Tekiner (33) hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Akay (23), Mehmet Akay (35) ve 3 Suriye vatandaşı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şanlıurfa'ya getirilen ölen 2 Türk vatandaşının cenazeleri, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bu arada freni boşalan kamyonun şoförü Mustafa A'nın olayın ardından kaçtığı ve Akçakale Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.