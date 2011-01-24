T24 LogoT24 Logo
Gündem

SURİYE'DEKİ TRAFİK KAZASINDA 2 TÜRK ÖLDÜ ŞANLIURFA (A.A)

24 Ocak 2011 17:15

-SURİYE'DEKİ TRAFİK KAZASINDA 2 TÜRK ÖLDÜ ŞANLIURFA (A.A) - 24.01.2011 - Türkiye'den Suriye'ye çimento götüren ve sırada beklerken freni boşalan kamyonun çarptığı 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'dan aldıkları çimentoyu dün Suriye'nin Rakka vilayetine bağlı Tellabyat mıntıkasına götüren kamyon sürücüleri, araçlarını park ederek buradaki bir deponun önünde sıra beklemeye başladı. Bu esnada Türk vatandaşı Mustafa A'nın yokuşta park ettiği plakası öğrenilemeyen kamyonunun freni boşalınca araç arkasında bekleyenlere çarptı. Kazada Türk sürücüler Ahmet Toz (38) ve Mustafa Tekiner (33) hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Akay (23), Mehmet Akay (35) ve 3 Suriye vatandaşı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şanlıurfa'ya getirilen ölen 2 Türk vatandaşının cenazeleri, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bu arada freni boşalan kamyonun şoförü Mustafa A'nın olayın ardından kaçtığı ve Akçakale Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24