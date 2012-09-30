Suriye'deki tarihi El Medine Çarşısı kül öldu

Suriye’nin Halep şehrinde Suriye güçleri ile muhalif isyancılar arasında yaşanan çatışmalar sırasında antik “Eski Şehir” bölgesinde bir kapalı çarşıda yangın çıktı. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan bölgede meydana gelen yangın nedeniyle yüzlerce dükkan kül oldu.

Suriye’de 18 aydan fazla süredir devam eden çatışmalar yaklaşık 20 bin kişinin ölümüyle sonuçlanırken, ülkedeki tarihi eserlere de çok büyük zarar verdi.

Skype kanalıyla dünya basınına açıklamalarda bulunan aktivistler, Halep’te Esad güçlerine bağlı kesin nişancılar nedeniyle El Medine Çarşısı’na yaklaşılamadığını söyledi. İnşaatı 14’üncü yüzyılda tamamlanan El Medine Çarşısı taş koridorları ve ahşap binalarıyla bir dönem Halep’i ziyaret eden turistlerin vazgeçilmez adreslerinden biriydi.

YouTube’a yüklenen videolarda Halep’in üzerinde kalın ve siyah bir duman bulutu olduğu görülebiliyor. Aktivistler yangının Esad güçlerinin Cuma günü başlattığı ağır bombardıman sonucu çıktığını ve şu ana kadar 700 ile 1000 dükkanın yok olduğunu öne sürdü.

Halep’in Eski Şehir bölgesi UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. UNESCO Halep’in yanı sıra antik Palmyra şehri, Haçlılardan kalma Crac des Chevaliers kalesi ve Şam’ın antik bölümlerinin de çatışmalar nedeniyle risk altında olduğunu açıkladı.