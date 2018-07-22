Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen bisiklet şampiyonu Omar Alhalabi: Hikâyem insanlığa mesaj olsun

2011’de katıldığı Suriye Milli Bisiklet Takımı’nda 2015’e kadar ulusal şampiyon olan Omar Alhalabi, ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye geldi. Türkiye’de takım bulamayınca Avrupa’ya gitmeye çalışan ancak kaçakçıların kendisini ormanda bıraktığını anlatan Alhalabi, 3 yıllık aranın ardından Türkiye'deki Peloton Takımı’na girdi.

Alhalabi, "Savaştan kaçtığımız için mülteciyiz ama ümitlerimiz var. Gelecekte bütün ülkeyi gezebileceğim bir bisiklet turu yaparak Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum. Hikâyemin insanlık için bir mesaj olmasını isterdim" dedi.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın haberi şöyle:

Şam’da dünyaya gelen Suriyeli Omar Alhalabi (26) ilkokul ikinci sınıftayken televizyonda Fransa’daki bir yarışı izleyerek bisikletle tanıştı. Okulundaki amatör takımdan sonra 17 yaşında Suriye Milli Bisiklet Takımı’na katıldı. Sene 2009’du ve barış içindeki Suriye’nin Milli Bisiklet Takımı uluslararası müsabakalarda başarılara imza atıyordu. Alhalabi de profesyonel bisiklet yarışçısı olabilmek için her gün antrenman yapıyordu. Ancak 2011’den itibaren Suriye’deki barışçıl ortam bozulmaya başladı. Bisiklet Federasyonu’nun sporculara verdiği maddi destek azaldı. Suriye’nin uluslararası alanda yaşadığı sorunlar nedeniyle sporcular turnuvalar için vize alamamaya başladı. Ancak takım zorluklara rağmen bir arada kalmak için direndi.

‘SPORCULAR KAYBOLUYORDU’

Alhalabi, o günleri şöyle anlatıyor:

“Halep veya Lazkiye bölgelerinden gelen sporcular kayboluyordu. Pek çok sporcu ya baskı gördüğü için bisikleti bıraktı. 40 kişilik takımdan 18 kişi kaldı. Antrenman kampı veya bisiklet temin edecek imkanlar yoktu. Hayalleri olan sporcular takımın kalabilmesi için direndi. Ancak bir yandan da Esad’ın propaganda mitinglerine gitmeye zorlanıyorduk. Ben sporcuyum ve siyasetle hiç ilgim yoktu. Zamanla durum daha da kötüleşti. Takım üyeleri birbirlerinden nefret etmeye başladı. Pek çok sporcu İsveç, İsviçre veya Almanya’ya gitti. Bütün Rus antrenörler ülkeyi terk etmişti. Bir yandan eğitimime devam ediyordum. Şam Üniversitesi’nde Medya ve Gazetecilik Bölümü’ne girmiştim. Ayrılmak, ailemi bırakmak istemedim. Ayrıca Suriye’den ayrılmanın büyük maddi bedeli olacaktı.”



"Bombardımanlar altında antreman yapıyorduk"

“Yılda bir defa propaganda amacıyla yarışa gidebiliyorduk. Sporcular propaganda aracı olarak istismar ediliyordu" diyen Omar Alhalabi, şunları anlattı:

"Şam kırsalında bombardımanlar altında antrenman yapıyor, sürekli askeri araçlarla karşılaşıyorduk. Askerler bisikletlerimize el koymaya çalışıyordu.

"Trafik kazası geçirdik, kimse bizi hastaneye götürmedi"

Bir gün takımla birlikte trafik kazası geçirdik. Bir tank bize çarptı. Burnum kırıldı, diğer arkadaşlar da yaralandı ama kimse bizi hastaneye götürmedi. Polise şikâyet ettik, ilgilenen olmadı. İşte o zaman Suriye’den ayrılmaya karar verdim."

"Son paramı kaçakçıya verdim"

Türk Milli Takımı’na ulaşmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını anlatan Omar Alhalabi, birikiminin onu yalnızca 4 ay idare edebildiğini söyledi. Avrupa'ya gitmeye karar verdiğini ve son parasını da kaçakçıya verdiğini ifade eden Omar Alhalabi, "Bizi soğukta ormanda bıraktı. Üç dört saat bekledikten sonra dönmek zorunda kaldık. İşte hayat o zamandan sonra çok daha zor bir hal aldı" diye konuştu.

İstanbul'a döndükten sonra birkaç gün cami avlusunda yattığını, sonra artık spor hayallerini bir kenara bırakıp Beylikdüzü’ndeki bisiklet fabrikasında işe başladığını anlatan Alhalabi, bir gün Instagram’da Peleton İstanbul adlı takımla karşılaştığını ve başta mesaj atmaya utandığını aktardı. Omar Alhalabi, "Önce bir bisiklet alıp sonra iletişim kurmak istedim. Ancak imkânım olmadı ve sonunda Peloton’un kurucusu Tufan’a mesaj attım" dedi.

"Böyle bir sporcunun heba olması çok üzücü"

İki yıl önce kurulan ve 20 kişiden oluşan bir bisiklet takımı olan Peloton’un kurucusu Tufan Sağnak eski Suriye şampiyonunun mesajına geri döndü; tanıştılar. Alhalabi, “Cevap gelince mutluluktan ne diyeceğimi bilemedim. Tufan benim kahramanım!” diye anlattı. Sağnak da Alhalabi’nin mesajı karşısında heyecanlandığını anlatarak şunları kaydetti:

“Omar’ı araştırdım ve gördüm ki uluslararası pek çok yarışa katılmış, 23 yaş altında arka arkaya Suriye şampiyonu olmuş. Hem zamana karşı hem yol yarışlarında tecrübeli bir sporcu ve savaş yüzünden yeteneğini değerlendiremiyor. Böyle bir sporcunun heba olup yeteneğini söndürmesi çok üzücü. Bu yüzden elimizden geldiğince takım olarak Omar’ın rûyasını gerçek kılmaya yardım etmek istiyoruz.”

"Çekim için bir bisiklet geleceğini öğrenince mutluluktan ağladım"

2010-2015 yılları arasında kendi kategorisinde Suriye Ulusal Şampiyonu olan Omar Alhalabi, üç yıllık aranın ardından ilk defa Tufan Sağnak’tan ödünç aldığı bisiklete bindi. Duygularını şöyle anlatıyor:

“Çekim için bir bisiklet geleceğini öğrenince mutluluktan ağladım. Yüzlerce kilometre bisiklete binmek istedim. Çok mutlu oldum. Havanın yüzünüze nasıl çarptığını hatırladım. Üç dakika boyunca iki yıllık anılar gözümde canlandı. Hikâyemin insanlık için bir mesaj olmasını isterdim. Savaştan kaçtığımız için mülteciyiz ama ümitlerimiz var. Gelecekte bütün ülkeyi gezebileceğim bir bisiklet turu yaparak Türkiye’ye teşekkür etmek istiyorum.”