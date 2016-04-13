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Suriye'deki savaşta babasını kaybeden Emel, Reyhanlı'daki bu evde yaşam mücadelesi veriyor

Emel'in kaldığı evin zemini taş, ayaklarında çorap yok; çevresinde sadece bir ısıtıcı, piknik tüpü ve iki eski koltuk var

13 Nisan 2016 13:14

Suriyede'ki iç savaşta anne ve babalarını kaybeden yetişkinler ile çocuklar, yakınlarıyla geldikleri Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde yaşamların sürdürmeye çalışıyor. Can güvenlikleri için yakınlarının yanına yerleşen savaşın kimsesizleri, anne ve babalarından o günlerin anısı olarak hatıra kalan eşyaları ve fotoğraflarıyla mutlu olmaya çalışıyorlar. Babasını çatışmalarda kaybettiğini söyleyen 10 yaşındaki Emel Casim de hayırseverlerin hediye ettiği bebekleriyle avunuyor. Emel, 2 yıldır Reyhanlı’da yaşıyor. Annesiyle birlikte yakınlarının yanına gelen Emel'in kaldığı evin zemini taş, ayaklarında çorap yok. Çevrede bir ısıtıcı, yemek pişirmek ve çay demlemek için bir piknik tüpü, iki eski koltuk, bir tepsi var. Emel işte burada geleceğini kuruyor.

Yeni Yüzyıl gazetesinin haberine göre; babasını yitirdiği savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan 10 yaşındaki Ömer Almadı da Reyhanlı’da yarım kalan eğitimini tamamlamaya çalıştığını anlattı. Sihem Aburas da (31) eşinin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü, babası ve annesinin de varil bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini anlattı.

 

Bebekleriyle avunuyor

 

Yaklaşık 8 ay önce Reyhanlı’ya geldiği bilgisini veren Aburas, “Bir kızımla hayatımızı daha önceden Reyhanlı’ya gelen yakınımızın yanında sürdürüyoruz. Tüm ailemi savaşta kaybettim. Bir hafta arayla annem, babam ve eşim yitip gitti” dedi. Mune Abdullah da (17) babası ve kardeşini savaşta kaybettiğini söyledi. Bir yıl önce Reyhanlı’ya gelen Abdullah, “Canlarımızı varil bombaları aldı. Onların yokluğuna alışmak zor. Annemle birlikte bir yıldır burada yaşıyoruz” dedi. Babasını çatışmalarda kaybettiğini söyleyen Emel Casim (10) de hayırseverlerin hediye ettiği bebekleriyle avunuyor. Küçük Emel, 2 yıldır Reyhanlı’da yaşıyor.

 

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