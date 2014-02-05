Suriye'deki savaşın gerçek yüzü



Birleşmiş Milletler, Şam yönetimini ve Suriyeli muhalifleri, çocuklara karşı ağır suç işlemekle itham etti.

Suriyeli çocukların durumuyla ilgili hazırlanan BM raporunda, Beşar Esad yönetiminin çocuklara ve gençlere işkence uyguladığı, muhalif grupların da komşu ülkelerdeki mülteci kamplarından küçük yaştaki çocukları savaşçı olarak topladığı belirtildi.

'Savaşçı olarak yetiştiriyorlar'

İsyancıların savaşçı olarak kullanmak ya da gözcü olarak yerleştirmek için 12 yaşındaki erkek çocukları yetiştirdiği, bazı çocukları da kaçakçı, ulak ya da aşçı olarak suistimal ettiği kaydedildi.

Raporda, muhalif grupların ayrıca çocuklara silahlarını temizlettiği, cephane taşıttığı ve cenazeleri defnettirdiği bilgisi de yer aldı. Kız çocuklarının da cepheye ilaç taşımak için kullanıldığı belirtildi.

'Canlı kalkan olarak kullanılıyorlar'

Şam yönetiminin de çocuklara işkence yaptığı, ayrıca aralarında çocukların da bulunduğu sivilleri rehin aldığı, bunun karşılığında da isyancılardan teslim olmalarını istediği suçlaması yer alıyor. Hükümete bağlı askerlerin çocukları ölümle tehdit ettiği, çocukların ve kadınların hükümete bağlı birlikler tarafından canlı kalkan olarak kullanıldıkları da Şam yönetimine yöneltilen suçlamalar arasında.

Raporda çatışmaların devam ettiği Humus'ta askerlerin çocukları okullardan topladığı, ardından hoparlörle yanlarında çocukların bulunduğunu duyurarak isyancılardan ateş etmemelerini istediğine de işaret ediliyor. Raporda ayrıca Şam yönetiminin cezaevlerinde çocuklara işkence yaptığına dikkat çekildi.

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Suriye'deki iç savaşta hayatını kaybeden 100 binden fazla kişiden 10 bini çocuk.