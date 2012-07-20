Suriye'deki saldırıyı MOSSAD mı düzenledi?

Suriye’nin başkenti Şam’da önceki gün Ulusal Güvenlik Kurulu binasındaki “kriz yönetimi toplantısına” düzenlenen bombalı saldırıdan sonra gözler İsrail gizli servisi MOSSAD’a çevrildi. Amerikan basınında çıkan haberlerde, Suriyeli muhaliflerin, “İsrail’in saldırıda önemli rol oynadığını” ileri sürdükleri belirtiliyor.

Muhalifler ayrıca, saldırıyı gerçekleştiren kişilere, binanın uydu görüntülerinin MOSSAD tarafından verildiğini de iddia etti. Konuşulan Amerikalı eski bir istihbarat analisti de, saldırıyla ilgili olarak, “Baştan aşağı MOSSAD kokuyor” görüşünü dile getirdi. Bombalama eyleminden sonra, Suriye Enformasyon Bakanı Ümran es Zuabi, eyleme ilişkin, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve İsrail istihbaratlarını suçlayan bir açıklama yapmıştı.



Bomba çikolata kutusunun içindeydi



Muhalif askerlerin kurduğu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Genelkurmay Başkan Yardımcısı ve Beşar Esad’ın eniştesi Asıf Şevket ile Savunma Bakanı Davud Racha ve Devlet Başkan Yardımcısı Hasan Türkmeni’nin öldüğü saldırıda kullanılan patlayıcıların, toplantı odasındaki saksının ve çikolata kutusunun içine yerleştirildiği öne sürüldü. Telegraph’a konuşan ÖSO Bölge Koordinatörü Luey el Mukdad, saldırıda kullanılan C4 tipi 10 kilo patlayıcının, odaya günler öncesinden yerleştirildiğini söyledi. ElMukdad, dün yapılması gereken toplantının planlanandan bir gün önceye çekildiğini ve toplantıya başkanlık etmesi beklenen Beşar Esad’ın katılmadığını da öne sürdü.