-Suriye'deki operasyonlarda 22 ölü ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - Suriye'nin birçok kentinde düzenlenen operasyonlarda biri kadın 22 kişinin öldüğü bildirildi. Suriyeli yerel aktivistler, çoğunluğu ülkenin orta kesiminde yer alan Humus kentinde olmak üzere ülke genellinde düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerinin açtığı ateşte biri kadın olmak üzere toplam 22 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Humus'ta düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin de güvenlik güçlerince kaçırıldığını kaydeden aktivistler, kentte birçok insanın da idam edildiğini ileri sürdü. İki haftadan beri kentte düzenlenen operasyonlarda kayıp insan sayısını bilemediklerini de ifade eden aktivistler, kentin bazı bölgelerinde ordudan ayrılan askerlerle ordu birliklerinin çarpıştığını dile getirdi. Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 11 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'daki Tişrin, Humus ve Lazkiye askeri hastanesinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildiğini duyurdu. Suriye'de olayların başladığı Mart ayından bu yana 4 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.