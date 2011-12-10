-Suriye'deki operasyonlarda 19 kişi öldü ANKARA (A.A) - 10.12.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde muhaliflere karşı bugün düzenlenen operasyonlarda 19 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye Genel Devrim Konseyi, başta başkent Şam'ın banliyöleri olmak üzere Hama, Humus, Dera ve İdlib kentlerinde muhaliflere karşı düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerinin açtığı ateşte toplam 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 3 kişinin işkence sonucunda yaşamını yitirdiğini kaydeden konsey, operasyonlar sırasında çok sayıda insanın tutuklandığını ve tutuklananlar arasında yaralıların da olduğunu ifade etti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 3 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'ın Tişrin ve Humus askeri hastanelerinde düzenlenen törenlerin ardından memleketlerine gönderildiğini duyurdu. Suriye'de olayların başladığı Mart ayından bu yana 4 binden fazla kişinin öldüğü, on binlerce insanın tutuklandığı tahmin ediliyor.