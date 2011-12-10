T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'deki operasyonlarda 19 kişi öldü ANKARA (A.A)

10 Aralık 2011 22:20

-Suriye'deki operasyonlarda 19 kişi öldü ANKARA (A.A) - 10.12.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde muhaliflere karşı bugün düzenlenen operasyonlarda 19 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye Genel Devrim Konseyi, başta başkent Şam'ın banliyöleri olmak üzere Hama, Humus, Dera ve İdlib kentlerinde muhaliflere karşı düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerinin açtığı ateşte toplam 19 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 3 kişinin işkence sonucunda yaşamını yitirdiğini kaydeden konsey, operasyonlar sırasında çok sayıda insanın tutuklandığını ve tutuklananlar arasında yaralıların da olduğunu ifade etti. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 3 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'ın Tişrin ve Humus askeri hastanelerinde düzenlenen törenlerin ardından memleketlerine gönderildiğini duyurdu. Suriye'de olayların başladığı Mart ayından bu yana 4 binden fazla kişinin öldüğü, on binlerce insanın tutuklandığı tahmin ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24