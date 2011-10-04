-Suriye'deki operasyonlarda 11 kişi öldü ŞAM (A.A) - 04.10.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen operasyon ve gösterilerde 11 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları Örgütü, ülkenin birçok kentinde düzenlenen operasyon ve gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte çoğunluğu Humus kentinde olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda da yaralının olduğunu belirtti. Öte yandan, Rastan'dan bir aktivist, ordu birliklerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini, hayatını kaybedenlerin operasyonlar nedeniyle evlerin bahçelerine defnedildiğini söyledi.