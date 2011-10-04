T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'deki operasyonlarda 11 kişi öldü ŞAM (A.A)

04 Ekim 2011 04:55

-Suriye'deki operasyonlarda 11 kişi öldü ŞAM (A.A) - 04.10.2011 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde düzenlenen operasyon ve gösterilerde 11 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları Örgütü, ülkenin birçok kentinde düzenlenen operasyon ve gösterilerde, güvenlik güçlerinin açtığı ateşte çoğunluğu Humus kentinde olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda da yaralının olduğunu belirtti. Öte yandan, Rastan'dan bir aktivist, ordu birliklerinin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini, hayatını kaybedenlerin operasyonlar nedeniyle evlerin bahçelerine defnedildiğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24