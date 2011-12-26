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Dünya

Suriye'deki operasyonda 18 kişi öldü ANKARA (A.A)

26 Aralık 2011 17:08

-Suriye'deki operasyonda 18 kişi öldü ANKARA (A.A) - 26.12.2011 - Suriye'nin kuzey ve orta kesimlerinde düzenlenen operasyonlarda 18 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye Genel Devrim Konseyi, ülkenin kuzeyindeki İdlib ve orta kesimlerinde yer alan Humus kentinde rejim karşıtlarına karşı düzenlenen operasyonlarda güvenlik güçlerinin açtığı ateşte çoğunluğu Humus'un Babı Amru'da olmak üzere toplam 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kuzeydeki İdlib kentindeki operasyonlarda halkın güvenlik nedeniyle Cebel El Zaviye bölgesine kaçtığını dile getiren aktivistler, son dönemlerde hapishanelerde çok sayıda tutuklunun kötü şartlar yüzünden yaşamını yitirdiğini belirtti. Suriye'de olayların başladığı mart ayında bu yana 5 binden fazla kişinin öldüğü, on binlerce kişinin tutuklandığı ve binlerce kişinin de kaybolduğu tahmin ediliyor.

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