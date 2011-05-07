-SURİYE'DEKİ OLAYLARDA 800 ÖLÜ AMMAN (A.A) - 07.05.2011 - Suriye'deki bir insan hakları örgütü, Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı yedi haftadır süren protestolarda öldürülen sivillerin sayısının en az 800 olduğunu bildirdi. İnsan hakları örgütü Seveysiye'den Reuters'a gönderilen yazılı açıklamada, öldürülen 800 kişinin isimlerini bildikleri belirtildi. Cezaevindeki insan hakları savunucusu Muhanned El Hasani'nin kurduğu örgütün açıklamasında, ölenlerden 220'sinin askerlerin tanklarla girdiği Dera kentinden olduğu kaydedildi.