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Dünya

Suriye'deki olaylarda 45 kişi öldü AMMAN (A.A) 

30 Ocak 2012 21:01

-Suriye'deki olaylarda 45 kişi öldü AMMAN (A.A) - 30.01.2012 - Suriye'nin çeşitli kentlerinde muhaliflere karşı düzenlenen operasyonlarda 45 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye Genel Devrim Konseyi, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda başkent Şam'ın banliyölerinde 18, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Humus kentinde 17, ülkedeki olayların ilk başladığı Dera'da 6, kuzeydeki İdlib'te 3, sanayi ve ticaret kenti olan Halep'te 1 kişi olmak üzere toplam 45 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı. Başkentin kenar mahallelerindeki operasyonlarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve tutuklandığını, bazı yerlerde ordu ile Özgür Suriye Ordusu arasında çatışmaların yaşandığını bildiren konsey, Humus'un Kerm El Zeytun bölgesindeki operasyonlarda büyük patlamaların olduğunu kaydetti. Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 22 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'ın Tişrin ve Humus askeri hastanelerinde düzenlenen törenlerin ardından memleketlerine gönderildiğini bildirdi. Suriye'de olayların başladığı mart ayından bu yana yaklaşık 6 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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