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Dünya

Suriye'deki olaylarda 29 kişi öldü ANKARA (A.A)

08 Ocak 2012 01:12

-Suriye'deki olaylarda 29 kişi öldü ANKARA (A.A) - 07.01.2012 - Suriye'nin birçok kentinde bugün düzenlenen operasyonlarında 29 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye Yerel Komitesi, İdlib'te 12, Humus kentinde biri çocuk ve 2'si işkence sonucunda 9, başkent Şam'ın banliyölerinde 6, Dera ve Hama'da birer olmak üzere ülke genelinde rejim karşıtlarına karşı düzenlenen operasyonlarda toplam 29 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Komite, operasyonlarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve tutuklandığını da kaydetti. Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 6 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'ın Tişrin ve Humus askeri hastanelerinde düzenlenen törenlerin ardından memleketlerine gönderildiğini açıkladı. Suriye'de olayların başladığı mart ayından bu yana 5 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.

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