-Suriye'deki olaylarda 15 kişi öldü ANKARA (A.A) - 24.01.2012 - Suriye'nin birçok kentinde muhaliflere karşı düzenlenen operasyonlarda 15 kişinin öldüğü bildirildi. Suriyeli muhalif yapılanmalardan sorumlu Genel Devrim Konseyi, ülkenin orta kesimlerinde yer alan Humus'ta 6, Hama'da 4, kuzeydeki İdlib kentinde 3, başkent Şam ve Lazkiye'de birer olmak üzere güvenlik güçlerinin ateş açması sonucunda toplam 15 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, silahlı gruplar tarafından öldürülen 16 güvenlik mensubunun cenazelerinin, başkent Şam'ın Tişrin ve Humus askeri hastanelerinde düzenlenen törenlerin ardından memleketlerine gönderildiğini açıkladı. Suriye'de olayların başladığı mart ayından bu yana 5 binden fazla insanın öldüğü tahmin ediliyor.