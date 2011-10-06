-Suriye'deki olaylar: Son 24 saatte 16 kişi öldü ŞAM (A.A) - 06.10.2011 - Yönetim karşıtı protesto gösterilerinin 6 aydan fazla bir süredir devam ettiği Suriye'de son 24 saatte 16 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye Genel Devrim Konseyi, İdlib, Humus, Hama, Suveyda, Dera ve başkent Şam banliyölerinde son 24 saat içerisinde düzenlenen operasyonlarda 6'sı asker olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Konsey, Şam'ın Duma bölgesinde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde bölgeye giriş çıkışların kontrol altına alındığını, tutuklu sayısının 500'ü geçtiğini ve birçok ev ve iş yerine baskınlar düzenlendiğini ifade etti. Duma bölgesinde buluna yerel koordinasyon komiteleri, gösterilerin yaşandığı bazı bölgelerde güvenlik nedeniyle okulların tatil edildiğini kaydetti. El Arabiya Televizyonu'nun internet sitesinde yer alan haberde, ordu birliklerinin ordudan ayrılan askerlere yönelik düzenlediği operasyonlarda ağır silahlar kullanıldığı ve birçok evin yakılıp yıkıldığı ileri sürüldü. Haberde, olayların başladığı mart ayından bu yana Humus'taki operasyon ve gösterilerde toplam 1100 kişinin hayatını kaybettiği, Rastan bölgesindeki operasyonlarda ise 130 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin kişinin de tutuklandığı iddia edildi.