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Dünya

'Suriye'deki muhaliflere kaçak silah yollanıyor'

Suriye'deki krizde Beşar Esad yönetiminden desteğini çekmeyen, muhalifleri ile de temasını sürdüren...

14 Kasım 2011 02:00

T24 - Suriye'deki krizde Beşar Esad yönetiminden desteğini çekmeyen, muhalifleri ile de temasını sürdüren Rusya'dan önemli bir iddia geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de ayaklanan muhaliflere kaçak silah sevkiyatınn yapıldığını iddia ettiği komşu ülke topraklarını sıralarken Türkiye'yi da adres gösterdi.

İşte Lavrov'un sözleri:  

"Kimsenin reddetmediği,  pek az yorum yaptığı bir gerçek var: Suriye'ye kaçak yollardan, Türkiye, Irak ve diğer ülke topraklarından silah yollanıyor ve silahlı radikal güçler barışcı yollardan protesto yapan insanları kullanıyor. Böylece hükümet provoke etmeye çalışıyorlar."

Lavrov, Batılı ülkelerin her yerde muhalifleri kışkırttığını belirterek, "Washington ve Brüksel’den Suriye yönetimi ile diyalog kurulmaması, Esad'ın gitmesinin art olduğu gibi sert açıklamalar gelince, tabii ki insanları  yapıcı diyaloga sevketmiyor" dedi.

Bu arada Lavrov,  Suriyeli muhaliflerin  Ulusal Konseyi temsilcisi Burhan Galyun’la yarın Moskova’da görüşeceklerini açıkladı.


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