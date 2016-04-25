Suriye'deki IŞİD hedeflerine koalisyon güçlerince hava operasyonu

Suriye'deki IŞİD hedeflerine koalisyon güçlerine ait uçaklarca hava taarruzu düzenlendi.

Gece 01.00 civarında düzenlenen hava taarruzlarında çok sayıda IŞİD üyelerinin etkisiz hale getirildiği ve silah mevzilerinin imha edildiği belirtildi.

IŞİD hedeflerine 5 bin 330 atım yapıldı

DHA’nın haberine göre, 09 Ocak 2016'dan bugüne kadar Suriye tarafındaki IŞİD mevzilerinden Türkiye'ye yapılan saldırılara yönelik olarak Türkiye uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde misliyle mukabelede bulunduğu ve bulunmaya da devam ettiği belirtildi. Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgilere göre; şu ana kadar bu saldırılara yönelik olarak Türkiye tarafından çeşitli ateş destek vasıtaları ile 5 bin 330 atım yapıldığı ve bu açılan ateşler sonucunda IŞİD'e ait çok sayıda silah mevzi, barınak ve karargâh olarak kullandıkları binalar imha edildiği belirtildi. Yapılan atışlarla tespit edilebilen 370 IŞİD'linin öldürüldüğü belirtildi.

Düzenlenen 167 hava harekâtında 492 IŞİD’li öldürüldü

Bölgedeki askeri kaynakların hava taarruzları ile ilgili verdiği bilgilerde ise; 09 Ocak 2016'dan bugüne kadar Suriye tarafındaki IŞİD hedeflerine 167 hava harekâtı düzenlendiği belirtildi. Hava taarruzları sonucu 492 IŞİD'linin öldürüldüğü ifade edildi.

Saat 01.00'de koalisyon güçlerine ait uçaklarca yapılan hava taarruzu düzenlendi

25 Nisan 2016 saat 01:00'de koalisyon güçlerine ait uçaklarca yapılan hava taarruzu düzenlendi. Hava taarruzunda çok sayıda IŞİD'lini etkisiz hale getirildiği ve silah mevzilerinin imha edildiğinin değerlendirildiği belirtildi.