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BBC Türkçe

"Suriye'deki İngiliz savaşçılar Türkiye'nin hedefi olabilir"

Daily Telegraph gazetesi, Ankara'nın YPG'ye katılan İngiltere vatandaşlarını 'terörist' olarak tanımladığını yazdı

02 Eylül 2016 08:19

Daily Telegraph gazetesi, Ankara'nın YPG'ye katılan İngiltere vatandaşlarını 'terörist' olarak tanımladığını ve çatışmalar sırasında karşı karşıya gelinmesi durumunda Türk ordusunun İngiltere vatandaşı YPG'lilere 'terörist muamelesi' yapacağını aktarıyor:

"Ankara olası can kayıplarının İngiltere'nin sorumluluğu olacağını ifade ediyor.

"Başbakan Binali Yıldırım'ın sözcüsü Yunus Akbaba, 'Bunlar (YPG) terör örgütü. Bunların flaması altında çatışan herkes de terörist olarak kabul edilecektir' dedi.

"Suriye'nin kuzeyinde IŞİD'e karşı YPG saflarında savaşan en az 6 İngiltere vatandaşı var. Ankara'dan gelen açıklamalar, NATO üyesi Türk askerinin İngiltere vatandaşlarına ateş açabileceği sinyalini veriyor.

"Haftasonu Türkiye tarafından açılan topçu ateşinin İngiltere vatandaşı gönüllülerin de bulunduğu mevzilerin çok yakınına düştüğü tahmin ediliyor.

"Daily Telegraph'a konuşan bir YPG sözcüsü, 'Her ne kadar birlikleri cephe hattında bulunsa da hepsinin durumu iyi' dedi.

"YPG'yle birlikte savaşan 100 civarında ABD'li, Kanadalı, Alman, Fransız ve İsveçli de bulunuyor.

"Macer Gifford adını kullanan bir yabancı gönüllü, İngiltere'nin Ankara'dan gelen tehditleri ciddiye alması gerektiğini ifade ediyor.

"Daily Telegraph'a konuşan Gifford, 'Buradaki yabancıların büyük kısmı daha önce Irak ya da Afganistan'da görev yapmış eski askerler. Diğerleri ise solcu gruplardan geliyor. Bizi hiçbir şekilde terörist olarak tanımlayamazsınız" diyor.

"Gönüllülerin yanı sıra YPG'ye danışmanlık yapan İngiliz özel kuvvetleri de Türkiye'nin açtığı ateşin hedefi olma riskiyle karşı karşıya.

"Zaten karmaşık olan Suriye'deki çatışma ortamı, Türkiye'nin son müdahalesiyle daha da içinden çıkılmaz bir hal almışa benziyor."

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