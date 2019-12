-''SURİYE'DEKİ HER GELİŞME TÜRKİYE'Yİ ETKİLER'' ŞAM (A.A) - 06.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye'deki her gelişmenin Türkiye'yi, Türkiye'deki her gelişmenin de Suriye'yi etkilediğini söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bahreyn ve Katar'da gerçekleştirdiği temasların ardından sabah saatlerinde geldiği Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in yanı sıra Hamas'ın Şam'da yaşayan siyasi büro şefi Halid Meşal ile de bir araya geldi. Temaslarını basın mensuplarına değerlendiren Davutoğlu, Esad ve Muallim ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirildiği belirterek, ülkede meydana gelen gelişmelere ilişkin Türkiye'nin görüşlerini dile getirdiğini söyledi. Davutoğlu, Türkiye'nin Ortadoğu'da en çok önem verdiği ülkenin Suriye olduğunu hatırlatarak, ''Bu görüşmelerde Esad'ın, Ortadoğu'da değişim rüzgarları esmeye başladığı ilk günden itibaren vurguladığı reform ihtiyacına verdiğimiz önemi bir kez daha kendisi ile paylaştık. Gerçekten Suriye bizim için hem uzun kara sınırımız hem de son yıllardaki iş birliğimiz, yoğun yakın ilişkilerimiz dolayısıyla bütün Ortadoğu'da en çok önem verdiğimiz ülkedir'' dedi. Esad ve Muallim ile ''çok faydalı görüşmeler yaptığını'' ifade eden Davutoğlu, ''Biz Suriye'de, Suriye'yi daha da güçlendirecek olan, geleceğe hazırlayacak olan kapsamlı bir reform çabasının hayata geçirilmesine çok önem veriyoruz'' diye konuştu. ''Bazı ülkelerin Türkiye üzerinden Suriye'ye mesaj ilettiğine'' dair iddialara cevap veren Davutoğlu, ''Türkiye'nin hiçbir ülkeye, bir başka ülke adına mesaj taşımadığını ve Türkiye'nin kendi özgün görüşlerini hem doğu hem de batı ülkeleri ile paylaştığını'' söyledi. Davutoğlu, Suriye'de meydana gelen olaylara ilişkin de Türkiye'nin herhangi bir arabuluculuk rolü üstlenmediğini belirterek, ''Bunlar Suriye'nin kendi iç çalışmalarıdır ama biz bu anlamdaki kanaatlerimizi ve Suriye'nin sosyal dokusunun daha sağlam temeller üzerinde, toplumsal barışı sağlayacak şekilde geliştirilmesi konusundaki görüşlerimizi paylaştık. Suriye'deki her gelişmenin Türkiye'yi etkileyeceğini, etkilediğini, Türkiye'deki her gelişmenin de Suriye'yi etkileyeceği bilincinde olarak ortak kaderimizle ilgili her konuyu paylaşıyoruz'' dedi. Hamas'ın Şam'da yaşayan Siyasi Büro Şefi Halid Meşal ile Türkiye'nin Şam Büyükelçiliğinde görüşen Davutoğlu, Meşal ile Filistinli grupların arasında uzlaşının sağlanmasına yönelik girişimleri değerlendirdiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Londra Konferansı sırasında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştüğünü ve Filistin'de ulusal uzlaşının sağlanmasına yönelik bazı görüş, girişim ve inisiyatifleri değerlendirdiklerini hatırlatan Davutoğlu, Meşal ile bunları da paylaştıklarını ifade etti. Filistin'de ulusal uzlaşının sağlanmasına yönelik her türlü girişimi olumlu karşıladıklarını anlatan Davutoğlu, ''Biz, bir taraf adına diğerini ikna eden konumda değiliz. Olumlu olan taraf, her iki taraf da ulusal uzlaşının bir an önce gerçekleşmesini arzu ediyor. Sayın Abbas hükümetin kurulmasına öncelik verirken, Sayın Meşal uzlaşının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine önem veriyor. Biz ortak bir zemin oluşturulabileceği kanaati edindik'' dedi. ''Ortadoğu'daki değişim dalgası esnasında Filistin sorununun gözardı edilmemesi gerektiğine'' dikkat çeken Davutoğlu, ''Ortadoğu'daki değişim dalgasının ve birçok sorunun merkezinde Filistin sorununun çözülememiş olmasının bulunduğunu'' kaydetti. Davutoğlu, Filistinli gruplar arasındaki görüş ayrılıklarının bir an önce giderilmesine büyük önem verdiklerini ve Filistin'de atılacak pozitif adımların bölgedeki değişim rüzgarlarını da olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti. ''Filistin'de çıkabilecek bir krizin ki son dönemde İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonları büyük risk oluşturmuştur, bölgede daha büyük istikrarsızlıklara sebebiyet vereceğini düşünüyoruz'' diye konuşan Davutoğlu, Mısır'ın bu konudaki çalışmalarına ilişkin ise şunları söyledi: ''Mısır bu konuya çok değerli katkılar yaptı. Onun üstlendiği misyonu Türkiye'ye çekme çabası içinde olmadık. Bölgedeki son değişimle birlikte Mısır'ın başta Filistin meselesi olmak üzere çok daha yapıcı katkılarda bulunacağına inanıyoruz. Biz birbirine alternatif değil, birbirini tamamlayan çabalar halinde olacağımıza inanıyoruz.'' -''BİR YOL HARİTASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ''- Davutoğlu, Bahreyn ve Katar'a gerçekleştirdiği ziyaretleri de değerlendirerek, ''Bahreyn'in istikrarına büyük önem verdiklerini ve reform çabalarının sürmesi gerektiğine inandıklarını'' söyledi. Katar ziyareti sırasında Libya Ulusal Konseyi üyesi Mahmut Cibril ile bir araya geldiklerini anlatan Davutoğlu, ''Taraflarla yaptığımız görüşmelerde bir ateşkes ve siyasi değişimi sağlayacak bir yol haritası üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bununla ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde yapmayı düşünüyoruz'' diye konuştu.