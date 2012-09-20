Suriye'deki hava saldırısında benzin istasyonu isabet aldı: 54 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki El Rakka'da düzenlenen hava saldırısında bir benzin istasyonunun isabet aldığı ve en az 54 kişinin öldüğü iddia edildi.

Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin kuzeyindeki El Rakka'da düzenlenen hava saldırısında bir benzin istasyonunun isabet aldığı belirtildi. Saldırıda 54 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Düşen helikopter yolcu uçağına çarptı

Suriye devlet televizyonu ise, başkent Şam yakınlarında düşen askeri helikopterin havada bir yolcu uçağının kuyruğuna çarptığını duyurdu. Televizyon, Şam Havaalanı'na inen uçaktaki 200 yolcudan yaralanan olmadığını açıkladı.

Askeri helikopter, Şam'ın banliyösü Duma'nın Tal Kurdi bölgesinde ev eşyası üreten bir fabrika yakınlarına düşmüştü.

Duma'daki muhalifler, helikopter düşmeden önce Suriye ordusuna ait MiG savaş uçaklarıyla bazı helikopterlerin bölgede alçak irtifada uçtuklarını ileri sürmüştü.