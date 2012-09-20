T24 LogoT24 Logo
Dünya

Suriye'deki hava saldırısında benzin istasyonu isabet aldı: 54 ölü

Bölgedeki bazı görgü tanıkları ise ölü sayısını 110 olarak veriyor

20 Eylül 2012 20:33

 

Suriye'nin kuzeyindeki El Rakka'da düzenlenen hava saldırısında bir benzin istasyonunun isabet aldığı ve en az 54 kişinin öldüğü iddia edildi.

Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkenin kuzeyindeki El Rakka'da düzenlenen hava saldırısında bir benzin istasyonunun isabet aldığı belirtildi. Saldırıda 54 kişinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı belirtiliyor.

 

Düşen helikopter yolcu uçağına çarptı

 

Suriye devlet televizyonu ise, başkent Şam yakınlarında düşen askeri helikopterin havada bir yolcu uçağının kuyruğuna çarptığını duyurdu. Televizyon, Şam Havaalanı'na inen uçaktaki 200 yolcudan yaralanan olmadığını açıkladı.

Askeri helikopter, Şam'ın banliyösü Duma'nın Tal Kurdi bölgesinde ev eşyası üreten bir fabrika yakınlarına düşmüştü.

Duma'daki muhalifler, helikopter düşmeden önce Suriye ordusuna ait MiG savaş uçaklarıyla bazı helikopterlerin bölgede alçak irtifada uçtuklarını ileri sürmüştü.

 

ETİKETLER

suriyehava saldırısıbenzinlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24