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BBC Türkçe

Suriye'deki hava saldırılarında 'onlarca Suriye askeri öldü'

Moskova ve Şam, "uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin Deyr Ez-Zor kentinde Suriye askerlerini hedef aldığını" açıkladı. Moskova, "Hava saldırılarında 62 asker öldü" derken Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi'ne göre ise en az 80 Suriye asker yaşam

18 Eylül 2016 01:01

Suriye ve Rusya, "uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin Deyr Ez-Zor kentinde Suriye askerlerini hedef aldığını" açıkladı.

Rusya ordusundan yapılan açıklamada, koalisyon güçlerinin, Deyr Ez-Zor'da IŞİD (Irak Şam İslam Devleti) tarafından kuşatılan Suriye güçlerine yönelik dört hava saldırısı gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu saldırılarda 62 Suriye askeri ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Suriye'den yapılan açıklamada ise, "hava saldırılarının Suriye askerlerinin IŞİD'e yönelik bir saldırı hazırlığı yaparken gerçekleştiğini, bu durumun ABD ve müttefiklerinin cihatçı grubu desteklediklerini gösteren kesin bir delil olduğu" belirtildi.

Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi'ne göre ise saldırlarda en az 80 Suriye askeri yaşamını yitirdi.

Muhaliflere yakın, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR) ilk açıklamasında havaalanındaki bir kaynağa dayanarak, "Deyr-Ez Zor havaalanı yakınlarındaki hava saldırılarında 30 ila 35 arasında Suriye ordusu öldürüldü. Ancak hangi uçakların bunu gerçekleştirdiğini tespit edemedik" ifadesini kullandı.

SOHR daha sonra aynı kaynağa dayanarak olayda en az 80 askerin öldüğü bilgisinin kendilerine aktarıldığını belirtti.

Olayla ilgili henüz ABD'den bir açıklama yapılmadı.

ABD ve Rusya'nın anlaşmasıyla Suriye'de Pazartesi günü geçici bir ateşkes uygulanmaya başlamıştı.

Washington ve Moskova son günlerde ateşkese dair taahhütlerin uygulanmasına dair birbirine eleştirilerini artırmıştı.

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