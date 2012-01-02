-Suriye'deki gözlemci sayısı artırılacak KAHİRE (A.A) - 02.01.2012 - Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil El Arabi, Arap Birliği ile Suriye arasında imzalanan protokol gereğince şiddetin sona erdirilmesi için Suriye'deki gözlemci sayısının gelecek günlerde 70'ten 100'e çıkarılacağını söyledi. Mısır'ın başkenti Kahire'de basın toplantısı düzenleyen Nebil El Arabi, Suriye'de sivillere yönelik cinayetlerin devam ettiğini ve keskin nişancıların hala tehlikeli olduğunu kaydederek, Suriye hükümetine protokolle belirlenen yükümlülüklerine uyma çağrısında bulunda. Askerlerin kentlerden çekilmeye başlamasını ve abluka altındaki bazı yerleşim yerlerine gıda maddelerinin ulaştırılmasını olumlu gelişmeler olarak nitelendiren El Arabi, "Arap Birliği, gelişmeleri daha hızlı takip edebilmek için genel merkezde operasyon masası kurdu" dedi. Tüm bu gelişmelerin kısa bir süre içerisinde olduğunu belirten El Arabi, gözlemci heyetinin zor şartlarda çalıştığına vurgu yaparak, gözlemci heyetinden mükemmel bir çalışma yapmasının kısa süre içerisinde beklenemeyeceğini ifade etti. Gözlemci heyetinin gelecek günlerde Arap Birliği'ne detaylı rapor sunacağını anlatan Nebil El Arabi, gözlemci heyeti başkanı General Mustafa El Debi ile ilgili de "Debi iyi bir asker. Sudan hükümeti gözlemci heyeti için Debi'yi aday gösterdiğinde özgeçmişini inceledim ve onun geçmişinde bir şaibe olmadığını gördüm" diye konuştu.