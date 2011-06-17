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Dünya

SURİYE'DEKİ GÖSTERİLERDE ÖLÜ VAR LEFKOŞA (A.A)

17 Haziran 2011 18:39

-SURİYE'DEKİ GÖSTERİLERDE ÖLÜ VAR  LEFKOŞA (A.A) - 17.06.2011 - Suriye'nin batısındaki Banyas kentinde güvenlik güçleri göstericilere ateş açtı. Olaylarda ölüler olduğu bildirildi. Merkezi Londra'da bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Rami Abdülrahman, kentte düzenlenen iki gösteriyi dağıtmak için güvenlik güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açtığını ve ölenler olduğunu belirtti. Abdülrahman, telefonla yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericileri dar sokaklara kadar izlediğini ve balkonlara çıkmamaları için bölge sakinlerini uyardığını söyledi. Ölü sayısının henüz bilinmediğini belirten Abdülrahman, Banyas dışında 3 kentte de rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiğini ifade etti.

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