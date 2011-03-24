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Dünya

SURİYE'DEKİ GÖSTERİLERDE KAN AKTI ANKARA (A.A)

24 Mart 2011 20:25

-SURİYE'DEKİ GÖSTERİLERDE KAN AKTI ANKARA (A.A) - 24.03.2011 - Suriye'nin Dera kentindeki hastaneye, güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda ölen 37 protestocunun cesedinin getirildiği bildirildi. El Cezire televizyonu, bir hastane yetkilisine dayanarak verdiği haberde, bir haftadan bu yana kentte güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda ölen 37 kişinin cesedinin hastaneye getirildiğini belirtti. Suriye'nin güneyinde yer alan ve Ürdün sınırında olan Dera kenti günlerdir hükümet karşıtı gösterilere sahne oluyor.

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