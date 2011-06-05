-SURİYE'DEKİ GÖSTERİLERDE 70 KİŞİ ÖLDÜ BEYRUT (A.A) - 04.06.2011 - Suriye güçlerinin dünkü gösterilerde öldürdükleri protestocu sayısının en az 70 olduğu bildirildi. Suriye İnsan Haklarını Gözleme örgütü başkanı Rami Abdürrahman, ölenlerin 60'ının Hama'dan olduğunu söyledi. İnsan hakları grubu Sevasiye de Şam'da bir kişinin, İdlib'de 2 kişinin, Rastan'da da 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hama'dan bir eylemci de bugün on binlerce kişinin ölen protestocuların cenaze törenine katıldığını, kentte insanlar arasında büyük bir kızgınlığın hakim olduğunu söyledi. Eylemci, kentte üç günlük grev çağrısında bulunulduğunu da belirtti. Dün on binlerce kişi rejimi protesto için sokaklara dökülmüştü. Güvenlik güçlerinin ve keskin nişancıların göstericilere ateş açtığı bildirilmişti.