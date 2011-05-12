-SURİYE'DEKİ GÖSTERİLERDE 18 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te binlerce öğrenci gösteri yaptı, güvenlik güçleri gösteriye müdahale etti. Dün ülke genelindeki gösterilerde 18 kişi öldü. Görgü tanıkları ve insan hakları eylemcileri, öğrencilerin Humus, Dera ve Banyas gibi diğer kentlerdeki askeri ablukanın kaldırılmasını talep ettiklerini belirtti. Suriye'de dün ülke genelindeki gösterilerde ise 18 kişinin öldüğü kaydedildi. Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı mart ayından bu yana gösteriler yapılıyor. Gösterilerin başlamasından bu yana yüzlerce göstericinin öldürüldüğü, binlercesinin gözaltına alındığı ifade ediliyor. Suriye hükümeti ise "silahlı terör çeteleri"ne müdahale ettiğini belirtiyor.