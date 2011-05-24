-SURİYE'DEKİ GÖSTERİLERDE 1062 SİVİL ÖLDÜ BEYRUT/AMMAN (A.A) - 24.05.2011 - Suriye İnsan Hakları örgütü Savasiah, mart ayından bu yana düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 1062 sivilin öldüğünü belirtti. Örgütün sözcüsü Ammar Kerebi, Suriye'de demokrasi yanlısı gösterilerin düzenlendiği son iki ayda askerlerle güvenlik güçlerinin 1062 sivili öldürdüğünü, ölen sivillerin isimlerini saptadıklarını söyledi Bu kişilerin çoğunun, 18 Mart'ta ayaklanmanın başladığı ülkenin güneyinde öldürüldüğü ifade edildi. Cezaevindeki insan hakları avukatı Muhannad El Hasani tarafından kurulan örgüt, 200 sivilin daha ölüm haberinin geldiğini, ancak bu kişilerin isimlerinin bilinmediğini açıkladı.