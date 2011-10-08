-Suriye'deki gösterilerde 10 kişi öldü ŞAM (A.A) - 08.10.2011 - Suriye'de altı aydan beri devam eden yönetim karşıtı gösterilerde, bugün 10 kişinin öldüğü bildirildi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün uluslararası haber kanallarına verdiği bilgilere göre, 5'i dün suikasta kurban giden Kürt muhalif Meşal Tammo'nun cenazesindeki gösterilerde olmak üzere ülke genelinde bugün toplam 10 kişi hayatını kaybetti. Suriyeli aktivistler de ülkenin birçok bölgesinde yönetim karşıtı gösterilerin bugün de devam ettiğini, Humus kenti çevresinde operasyonların sürdüğünü ve Suriye ordusuna bağlı birliklerin Lübnan-Humus karayolunu kapattığını ifade etti.