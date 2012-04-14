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Başbakan Erdoğan: Suriye'deki dönüşüm bir an evvel tamamlanmalı

Başbakan Erdoğan'ın, Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz Al Suud ile yaptığı görüşmeye ilişkin gazetecilere bilgilendirme yapıldı

14 Nisan 2012 00:05

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de demokratik dönüşüm sürecinin halkın arzusu doğrultusunda bir an evvel suhuletle tamamlanması gerekiyor" dedi.

Kral Abdullah'ın daveti üzerine Suudi Arabistan'a gerçekleştirilen ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye ve Suudi Arabistan'ı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de üzerinde durulduğu belirtildi.

Kral Abdullah'ın Başbakan Erdoğan'a olağanüstü ilgi gösterdiği vurgulanırken görüşmelerde Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin, işbirliğinin daha da ilerletilmesi, siyasi diyaloğun güçlendirilmesi için atılabilecek adımların da değerlendirildiği ifade edildi.

Görüşmede, gerek Arap Birliği, gerek Körfez İşbirliği Konseyi ve İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.

Suriye meselesinin görüşmede özel olarak ele alındığı ifade edilerek, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasının önemine değinildiği belirtildi. Görüşmede Başbakan Erdoğan'ın "Suriye'de demokratik dönüşüm sürecinin halkın arzusu doğrultusunda bir an evvel suhuletle tamamlanması gerekiyor" dediği ifade edilerek, Başbakan Erdoğan'ın Suriye'de tarafların Annan Planı çerçevesinde uluslararası gözlemcilerin bu ülkeye gönderilmesinin büyük önem taşıdığına işaret ettiği de kaydedildi.

Görüşmede Annan Planı'nın Şam yönetiminin bir oyalama aracı haline gelmesine müsaade edilmemesi gerektiğini belirten tarafların, Suriye meselesinde Türkiye ve Suudi Arabistan'ın görüş birliği içinde olduklarını müşahede ettikleri belirtildi.

Başbakan Erdoğan'ın görüşmede Kral Abdullah'a 24 Şubat 2007 tarihinde Riyad'da sarayda çekilen birlikte yer aldıkları bir fotoğrafı hediye ettiği de bildirildi.

 

Suudi Arabistan'dan ayrıldı

 

Suudi Arabistan Kralı Abdullah Bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Riyad'a gelen Başbakan Erdoğan, Kral Abdullah ile Riyad'ın Ravdatu Huraym bölgesindeki yazlık sarayda görüştü. Saraya helikopterle giden Erdoğan, Riyad'da çıkan kum fırtınası ve sağanak nedeniyle görüşmenin ardından saraydan karayoluyla ayrıldı.

Başbakan Erdoğan, Riyad Askeri Havaalanı'nda, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve İçişleri Bakanı Naif Bin Abdulaziz Al Suud ile de görüştü.

Erdoğan, görüşmenin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal ve Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Ahmet Muhtar Gün tarafından askeri tören mangasıyla uğurlandı.

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