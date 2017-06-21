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Dünya
Deutsche Welle

Suriye'deki çocuk felci salgını yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'deki çocuk felci salgınının yayıldığını açıkladı.

21 Haziran 2017 00:32

Suriye'de yaklaşık iki hafta önce başlayan çocuk felci salgınında 15 vaka daha tespit edildi. Daha önceki açıklamasında iki kesin tanıdan bahseden Dünya Sağlık Örgütü, Deyr ez Zor vilayetinde salgın nedeniyle 14 çocuğun daha hastalandığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü Tarim Jasarevic, İsviçre'nin Cenevre kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rakka'dan gelen bir çocukta da aynı hastalığın tespit edildiğini belirtti.

Türkiye sınırı yakınlarındaki Rakka tamamen, Deyr ez Zor ise kısmen IŞİD kontrolünde. Bu yüzden sağlık gönüllüleri, söz konusu bölgelerde halka aşı yapmakta güçlük çekiyor.

"Durum çok ciddi"

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre, kesinleşen çocuk felci vakaları 3 Mart-23 Mayıs tarihleri arasında görüldü. Ancak kesin tanı koyulması altı ila sekiz hafta arasında sürdüğü için, salgının şu an bilinenden daha hızlı yayılmış olabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle yeni vakalar görülmesinin muhtemel olduğunu söyleyen Jasarevic, "Çok ama çok endişeliyiz. Çünkü sadece bir çocuğun felç geçirdiği vaka bile varsa, bu salgının çoktan başladığı anlamına gelir" dedi. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, "Virüs yayılıyor. Durum çok ciddi" diye ekledi.

Son salgın, Suriye'de 2014'ten beri görülen ilk çocuk felci salgını oldu.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP,CÖ,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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