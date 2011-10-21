-Suriye'deki çatışmalarda ölü sayısı 35'e yükseldi ŞAM (A.A) - 21.10.2011 - Suriye'nin birçok kentinde düzenlenen çatışmalarda ölü saysının 35'e yükseldiği bildirildi. Suriye İnsan Hakları Örgütü, ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda, güvenlik güçleriyle muhalif silahlılar arasında çıkan çatışmalarda 23'ü Humus kentinde olmak üzere ölü sayısının 35'e çıktığını söyledi. Ülkenin kuzeyindeki İdlib kentinde, ordu birlikleriyle ordudan ayrılan askerler arasındaki çatışmalarda 17 kişinin yaralandığını belirten yerel aktivistler, Deyr Ez Zor'da ve Maret El Numan bölgesinde ordu birlikleriyle silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını kaydederek, askerlerin Dera kentine bağlı Gharbet El Ghazale'de baskınlar düzenlediğini ve burada çok sayıda kişiyi tutukladığını ifade etti. Aktivistler, ordunun Humus kentindeki baskınlarında ordudan ayrılan ve aralarında bir tuğgeneralin de bulunduğu 45 kişiyi tutukladığını belirtti. Öte yanda Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, 6'sı Hama'da olmak üzere birçok kentte düzenlenen silahlı saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ülkede olayların başladığı mart ayından bu yana 25'i gecen haftalarda olmak üzere ülke genelinde toplam 250 doktor ve eczacının tutuklandığının altını çizen Suriyeli yerel komiteler, bazı hastahanelerde doktor sıkıntısı yaşandığını belirtti.