Suriye'deki çatışmalarda bir Türk vatandaşı öldürüldü!

Suriye ordusu ile muhalifler arasında Türkiye sınırına 10 kilometre mesafedeki Halep'in Azez ilçesinde yaşanan şiddetli çatışmanın ortasında kalan 63 yaşındaki Aliye Taş'ın öldüğü ortaya çıktı.

Suriye ordusu, Azez’e bağlı Selama beldesinde 11'i Lübnanlı 50 kişinin muhalifler tarafından kaçırıldığı iddiası üzerine bölgeye geçtiğimiz cumartesi günü operasyon düzenlemişti. Havadan ve karadan top ve tankların da desteğiyle gerçekleştirilen operasyon sırasında Azez'e alışverişe gittiği ileri sürülen altı çocuk annesi Aliye Taş'ın içinde bulunduğu Suriye plakalı taksi çatışmanın ortasında kaldı. 'Dur' ihtarına karşın kaçan otomobile ateş açıldı. Bu sırada otomobilde bulunan Aliye Taş açılan ateş sırasında hayatını kaybetti. Yakınları olayı duyunca Suriye'ye gidip Aliye Taş'ın cenazesini teslim aldı. Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilen Taş'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yakınları ateş edenlerin askerler mi yoksa muhalifler mi olduğunu bilmediklerini söyledi.

Ölen 5.inci Türk

Suriye'de iç çatışmaların başladığı günden bu yana Aliye Taş ile birlikte ölen Türk sayısı 5'e yükseldi. 12 Mart'ta Hayrettin Ayoğlu, 16 Mart'ta Hasan Koçak, 18 Mart'ta Mustafa Üçtaş ve 13 Mart'ta yaralanan Suhpi Ezer tedavi gördüğü hastanede 25 Mart'ta hayatını kaybetmişti.