Suriye'deki çatışmalarda 88 kişi öldü!

T24 - Suriye'de haftalardır devam eden eylemlerde an kanlı gün yaşandı. Güvenlik güçlerinin göstericilere sert müdahalesi sonucu en az 88 kişinin öldüğü bildiriliyor. Yüz binlerce Hıristiyan ve Müslüman Suriyeliyi bir araya getiren “Hayırlı Cuma”, en kanlı gün oldu.



Baas partisinin siyasi tekelinin kalkmasını ve Esad’ın istifasını isteyen göstericilere kurşunla cevap verildi. Muhaliflere göre en az 88 kişi öldü.Suriye’de yarım yüzyıllık olağanüstü halin kaldırılmasından ülkede özgürlüklerin artacağı umanlar daha ilk günde hayal kırıklığına uğradı. Hem İsa’nın çarmıha gerildiği gün hem de Müslümanların kutsal günü olması sebebiyle “Hayırlı Cuma” olarak adlandırılan ve Suriye’nin pek çok kentinde aynı anda düzenlenen gösterilerde muhaliflere ateş açıldı, insan hakları örgütlerinin bildirdiğine göre en az 88 kişi yaşamını yitirdi.

Facebook’ta örgütlenen her iki dinden yüz binlerce Suriyeli, batıdaki Banyas’tan doğudaki Deir el-Zur’a, güneydeki Deraa’dan kuzeydeki Kamışlı’ya birçok kentte sokaklara döküldü. Altıncı haftaya giren eylemlerde en büyük gösterileri düzenleyen muhalifler ilk kez ortak bir bildiri yayımladı. Tüm vilayetlerin temsil edildiği Yerel Koordinasyon Komiteleri, Baas Partisi’nin iktidardaki tekeline son verilmesini ve demokratik siyasi sistemin kurulmasını istedi. Bildiride, tüm siyasi suçluların serbest bırakılması talep edilirken, mevcut güvenlik kurumlarının kaldırılması ve bunun yerine yasalara uygun hareket eden belirli yetkileri bulunan bir kurumun oluşturulması talep edildi. Gösterilerde Esad’ın görevden uzaklaştırılması da istendi. Birbuçuk ay önce isyanın çıkış noktası olan güneydeki Deraa’da toplanan 100 bin kadar gösterici, “Suriye halkı boyun eğmez. Git artık doktor (Esad)” sloganı attı.





Keskin nişancı terörü



Rejim ise olağanüstü hali kaldırmasına rağmen bildiriye kurşunla cevap verdi. Kalabalıklara keskin nişancılar ve güvenlik güçlerinden açılan ateş sonucu en az 88 kişinin öldüğünü tahmin ediliyor. Sayı daha da yükselebilir. Zira sadece Humus ve İzra kentlerinde düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısının 49’a yükseldiği ileri sürüyor. Görgü tanıkları Şam’da binlerce kişinin katıldığı gösteride en az üç kişinin vurulduğunu duyurdu. Hama kentinde, Baas Partisi’nin merkezine ulaşmak isteyen göstericilere karşı keskin nişancı ateşinde iki kişinin öldüğü belirtildi. Suriye’de 18 Mart’tan bu yana can kaybının 260’ı geçtiği tahmin ediliyor. İnsan hakları savunucuları son olayların Esad rejiminin olağanüstü hali kaldırmasının sembolik olduğunu gösterdiğini savundu.

ABD: GÖSTERİCİLERE ŞİDDETE SON VERİN

Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, "şiddete başvurulmasından dolayı derin bir endişe duyduklarını" ifade ederek, Suriye yönetimine, "protestoculara karşı şiddet kullanımına son vermesi, vazgeçmesi" çağrısında bulundu.

Sözcü, Suriye hükümetinin daha önce söz verdiği reform politikası doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini de belirtti.



