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Suriye'deki çatışmada yaralanan 8 yaralı Hatay'a getirildi

Çatışmalar Türkiye sınırına kadar dayandı

21 Temmuz 2017 18:10

Suriye'nin Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bab-Al Hava Sınır Kapısı'nı kontrolü altında bulunduran Ahraru'ş Şam ile bölgede hakimiyet kurmak isteyen Heyet Tahrir Şam grupları arasındaki çatışmada yaralananlardan 8 Suriyeli, tedavi için Türkiye'ye getirildi.

Cilvegözü Sınır Kapısı'na5 kilometre mesafede yer alan Bab-Al Hava Sınır Kapısı bölgesinde Esad rejimi karşıtı gruplar arasında 2 gündür çatışmalar oluyor. Bab-Al Hava Sınır Kapısı'nı kontrolü altında tutan Ahraru'ş Şam ile bölgede hakimiyet kurmak isteyen Heyet Tahrir Şam grupları arasında devam eden çatışmalar, Türkiye sınırına kadar dayandı. Bab-Al Hava Sınır Kapısı yakınlarında ara ara şiddetlenerek devam eden çatışmalarda yaralanan 8 Suriyeli Cilvegözü Sınır Kapısı'nda bekleyen ambulanslarla  Reyhanlı ve Hatay'daki çeşitli hastanelere getirilerek tedavi altına alındı.

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