Suriye'deki ateşkeste son durum ne?

Türkiye ile Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'deki rejim güçleri ve muhalifler arasında ilan edilen ateşkes 14. saatine girdi.

Reuters'ın haberine göre, Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Suriye hükümetini destekleyen güçler ile muhalifler arasında başkent Şam yakınlarında çatışma olduğunu, askeri helikopterlerin de katıldığı çatışma dışında ülke çapındaki ateşkese riayet edildiğini duyurdu.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü çatışmaların Şam'ın kuzeybatısında muhaliflerin kontrolündeki bir vadide olduğunu belirtti.

Muhalif gruplardan bir yetkili de Suriye ordusunun Şam'ın içme suyunun büyük bölümünü sağlayan vadide kontrolü ele almak için geçen hafta askeri operasyon başlattığını ifade etti.