Suriye'deki askeri üste art arda patlamalar

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdül Rahman, Suriye'nin Hama kentindeki bir askeri havaalanındaki cephanelikte birbiri ardında beş patlamanın meydana geldiğini, patlamaların sebebinin ise henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Abdül Rahman, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Patlamaların nedeni belirsiz, ancak sıcaklık ya da teknik bir hata nedeniyle meydana gelmiş olabilir” diye konuştu. Hükümete yakın kaynaklar ise patlamaya cephaneliği hedef alan bir roket saldırısının neden olduğunu öne sürdü.

Söz konusu hava üssü, Suriye ve Rus ordusu birliklerinin Hama ve İdlib'deki muhaliflere düzenlediği saldırılar için kullanılıyor.

Suriye devlet televizyonu da patlamaların gerçekleştiğini teyit etti ancak olaya ilişkin ayrıntı vermedi.

İsrail savaş uçakları son aylarda Suriye rejimine destek veren İran Devrim Muhafızları'nın konuşlandığı noktalara ve Lübnan Hizbullahı milislerine hava saldırıları düzenliyor. İsrail, İran'ın Suriye'deki varlığının "kabul edilemez” olduğunu savunuyor.

AFP,dpa,rtr/SÖ,CÖ

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