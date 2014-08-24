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Dünya
Deutsche Welle

'Suriye'deki Alman rehine kurtarıldı'

Yaklaşık bir yıldır Suriye'de İslam Devleti örgütü tarafından rehin tutulan bir Almanın, pazarlıklar sonucu kurtarıldığı bildiriliyor.

24 Ağustos 2014 16:23


Die Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre, yaklaşık bir yıldır İslam Devleti örgütü tarafından rehin tutulan bir Alman vatandaşı, haziran ayında kurtarıldı. Gazete, güvenlik çevrelerine dayandırdığı haberinde, Brandenburglu Alman vatandaşının serbest kalması için önemli bir miktar fidye ödendiği belirtiliyor.

Haberde Federal Emniyet Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı ve Alman Dış İstihbarat Servisi'ne (BND) bağlı kriz masalarının aylardır bu olay üzerine çalıştığına yer veriliyor.

Alman Dışişleri Bakanlığı haberle ilgili bir açıklama yapılmayacağını bildirerek haberi ne doğruladı, ne de yalanladı. Die Welt gazetesinde, Dışişleri Bakanlığının, ‘herhangi bir yolla fidye ödendiğine' dair haberleri yalanladığı bildirildi.

Habere göre, kurtarıldığı öne sürülen Alman vatandaşı, 2013 Haziran ayında radikaller tarafından kaçırıldı. Gazeteye konuşan güvenlik yetkilileri, Alman vatandaşının 'safça hareket ederek' iç savaşın sürdüğü ülkede insani yardım için çalışmaya karar verdiğini belirttiler. Kendisinden haber alınamaması üzerine ailesinin yetkilileri arayarak, oğullarının kayıp olduğunu bildirdikleri bildiriliyor.

Aileye, 2014 baharında bir e-posta yoluyla oğullarının görüntülerinin gönderildiği ve fidye istendiği belirtiliyor. Gönderilen videoda Alman rehinenin yanıbaşında bir diğer rehinenin öldürülüşünün görüntülerin de yer aldığı kaydediliyor.

Die Welt, Alman yetkililerin gönderilen videoyu yeterli bularak, rehinenin kurtarılması için pazarlıklara başladıklarını yazdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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