-SURİYE'DE YİNE KAN DÖKÜLDÜ BEYRUT (A.A) - 21.06.2011 - Suriye'de rejimin destekçileriyle karşıtları arasında en az iki kentte çatışmalar çıktığı, 3 kişinin öldüğü bildiriliyor. Suriye'deki protestoları takip eden Yerel Koordinasyon Komiteleri, Humus kentinde iki, doğudaki Deir Ezzur'da bir kişinin öldüğünü bildirdi. Humus'taki bir görgü tanığı, rejim yanlısı 10 bin kadar kişinin şehre indiğini, bunların adres soran "şehre yabancı" kişiler olduğunu belirterek, daha sonra hükümet karşıtı göstericilerin ortaya çıktığını ve silahların patladığını, 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını anlattı. Görgü tanığı, güvenlik güçlerinin yaralıları gözaltına aldığını söyledi.