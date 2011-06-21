T24 LogoT24 Logo
Dünya

SURİYE'DE YİNE KAN DÖKÜLDÜ BEYRUT (A.A)

21 Haziran 2011 19:47

-SURİYE'DE YİNE KAN DÖKÜLDÜ BEYRUT (A.A) - 21.06.2011 - Suriye'de rejimin destekçileriyle karşıtları arasında en az iki kentte çatışmalar çıktığı, 3 kişinin öldüğü bildiriliyor. Suriye'deki protestoları takip eden Yerel Koordinasyon Komiteleri, Humus kentinde iki, doğudaki Deir Ezzur'da bir kişinin öldüğünü bildirdi. Humus'taki bir görgü tanığı, rejim yanlısı 10 bin kadar kişinin şehre indiğini, bunların adres soran "şehre yabancı" kişiler olduğunu belirterek, daha sonra hükümet karşıtı göstericilerin ortaya çıktığını ve silahların patladığını, 2 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını anlattı.  Görgü tanığı, güvenlik güçlerinin yaralıları gözaltına aldığını söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24