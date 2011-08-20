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Dünya

Suriye'de yine kan dinmedi LEFKOŞA (A.A)

20 Ağustos 2011 15:22

-Suriye'de yine kan dinmedi LEFKOŞA (A.A) - 20.08.2011 - Suriye'de Devlet Başkanı Beşşar Essad rejimine karşı dün düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin açtığı ateşte 31 kişinin öldüğü bildirildi. Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yapılan açıklamada, güneydeki Dera kenti yakınında 15 kişinin öldüğü belirtildi. Açıklamada, başkent Şam, Herasta kenti ile Duma banliyösünde 3 kişinin öldüğü kaydedildi. Suriye'nin orta kesimlerindeki Humus kentinde ise 13 kişinin öldüğü açıklandı. Gösterilerde 30'a yakın kişinin yaralandığı kaydedildi.

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