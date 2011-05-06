-SURİYE'DE YİNE KAN AKTI AMMAN (A.A) - 06.05.2011 - Uluslararası İngiliz haber ajansı Reuter, Suriye'deki insan hakları eylemcilerine dayanarak verdiği haberde, ülkenin üçüncü büyük kenti Humus'taki gösterilerde güvenlik güçlerinin 5 protestocuyu öldürdüğünü duyurdu. Ajans, yine insan hakları eylemcilerinin açıklamalarına dayanarak, Şam'daki gösteriler sırasında da güvenlik güçlerinin muhalefet lideri Riad Seyf'i gözaltına aldığını haber verdi. Habere göre, Seyf'in kızı da babasının, Şam'ın Midan bölgesinde düzenlenen gösteriler sırasından gözaltına alınan diğer protestocularla birlikte bir otobüse bindirildiğini söyledi. Fransız haber ajansı AFP de Humus kentinden Necati Tayyar isimli bir insan hakları militanının, Baba Emir ve Deyr Baalba gibi birçok noktasına tankların girdiği Humus kentinde dün gece onlarca kişinin gözaltına alındığını söyledi. Bu arada, ülkenin kuzeyinde Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölgelerdeki Kamışlı, Amud ve El Dirbasiye'de de, resmi makamların gösteri yasağı kararına rağmen, binlerce kişi gösteri yaptı.