Suriye'de yine kan aktı: 120 polis ve çok sayıda sivil ölü.

T24 - Muhalifler ile güvenlik güçleri ülkenin kuzeyinde karşı karşıya geldi. Haberlerin kaynağı olan devlet televizyonu, 'pusu, çatışma, bombalamalar' sonunda 120 polisin öldüğünü duyurdu.



Yaklaşık 3 aydır Beşşar Esad karşıtı gösterilerin olduğu ülkede, Cisr El Şukur kasabasında polise pusu kurulduğu, bombalamalar ve çatışmaların yaşandığı duyuruldu.



Muhaliflere karşı operasyonların yapıldığı ülkenin kuzeyinde bulunan kasabadan haberleri Suriye devlet televizyonu geçiyor.



Beşşar Esad yönetimine karşı eylem yapan muhaliflerin 120 polis memurunu öldürdüğü bildirildi.



Polislerin ülkenin kuzeyindeki Cisr El Şukur kasabasında pusuya düşürüldüğü duyuran devlet televizyonu, kasabada katliam gerçekleştirildiğini, bazı cesetlerin parçalandığını iddia etti.



Silahlı kişilerin postane binasını bombaladığı ve polis merkezini ele geçirmeye çalıştıkları bildirilirken, İçişleri Bakanlığı’ndan sessiz kalınmayacağı açıklaması geldi.



Devlet televizyonu, bölgede çatışmaların sürdüğünü ve silahlı grupların kontrolündeki bir semtin güvenlik güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyururken, hücre evi baskınlarının devam ettiği de kaydedildi.



Yaklaşık 3 aydır Beşşar Esad karşıtı gösteriler yapan muhalifler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda dün 8’i güvenlik görevlisi 40 kişi yaşamını yitirirken, Mart ayından bu yana devam eden çatışmalarda da 1200'ün üzerinde kişi öldü.





