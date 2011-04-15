-SURİYE'DE YİNE CUMA GERGİNLİĞİ ŞAM (A.A) - 15.04.2011 - Suriye'nin Deir Ez Zor ve Dera kentleri ile Tartus'a bağlı Banyas ilçesinde gösteriler yapıldığı bildirildi. El Cezire'nin yerel aşiret üyelerine dayandırdığı haberinde, "hürriyet talebi ile yapılan gösterilere" Banyas'ta bin 500 kişinin katıldığı kaydedildi. Deir Ez Zor kentindeki gösterilerde, "demokrasi talebinin" öne çıktığı belirtilirken, Dera kentinde binlerce kişinin sokağa dökülerek gösteri yaptığı öne sürüldü. -ORDU BİRLİKLERİ ÇEKİLSİN- Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad tarafından kabul edilen Dera'lı heyetin, bir süredir ülkede devam olaylar nedeniyle Dera kenti başta olmak üzere bazı kent ve ilçelere sevkedilen ordu birliklerinin geri çekilmesini talep ettikleri bildirildi. Champress internet sitesinin haberinde, Esad tarafından kabul edilen heyetin, protestocuların ve yerel halkın taleplerini Esad'a aktardıkları kaydedildi. Bu talepler arasında olağanüstü halin kaldırılması, siyasi özgürlük, basın özgürlüğü, yolsuzlukla etkin mücadele ve son olaylar nedeniyle Dera'ya ve bazı kentlere sevkedilen ordu birliklerinin çekilmesi talepleri yer alıyor. Görüşmenin ardından heyette yer alan Dera'lı milletvekili Nasip El Hariri, bazı televizyon kanallarına yaptığı açıklamada, "Dera'daki ordu birliğinin geri çekileceğini" söyledi. El Hariri, "görüşmenin verimli geçtiğini, Esad'ın Deralıların taleplerini haklı bulduğunu ve kentte meydana gelen olaylarda sorumluluğu olanların cezalandırılacağını söylediğini" belirtti.