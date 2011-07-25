Suriye'de 'yeni siyasi parti kurulabilecek'

T24 - Suriye’de hükümet, siyasi partilerin kurulmasına olanak veren yasayı kabul etti.













Suriye’de devletin kontrolü altındaki SANA ajansının haberine göre, "kurulacak siyasi partiler anayasaya, demokratik ilkelere, yasalara bağlı ve özgürülük ile temel haklara saygılı" olacak.



SANA, yasanın gece geç saatlerde kabul edildiğini belirtti.





SANA, yasanın hükümetin reform programının bir parçası olduğunu ve siyasi iktidarın değişmesinin yolunu açacağını ifade etti.





Suriye’de iktidara geldiği 1963 darbesinden bu yana siyasi partilerin kurulmasını yasaklayan Baas partisi, ülkede yaklaşık 4,5 aydır devam eden, tek parti yönetiminin sona ermesini ve Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın gitmesini isteyen gösterilerin baskısı altında bulunuyor.



AFP, yasanın "din, aşiret bağı, bölge, meslek örgütü gibi temelleri olan ya da ırk, cinsiyet ya da renk ayrımı yapan" partilerin kurulmasına izin vermediğini aktardı.



Yasa ayrıca partilerin mali kaynakları, hak ve yükümlülüklerini de düzenliyor.



AFP, Suriyeli olmayan partilerin kapatılmasının da yasanın bir parçası olduğunu ekledi.



Çok partili bir siyasi düzen, Mart ayından bu yana Suriye'nin çeşitli kentlerinde sokağa çıkan hükümet karşıtı göstericilerin temel taleplerinden biri.



Yani yasayla, yaklaşık 50 yıldır iktidarda olan Baas partisine rakip siyasi partiler kurulabilecek.



Geçen hafta ülkenin üçüncü büyük kenti Humus'ta çıkan olaylarda çok sayıda gösterici hayatını kaybetmişti.



Görgü tanıkları ve eylemciler, güvenlik güçlerinin sivillere ateş açtığını söylemişti.





