Suriye'de yeni 'katliam' iddiası: 86 ölü

Suriye'de muhalif gruplar, Hama’da aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun olduğu en az 86 kişinin hükümet yanlısı güçler tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Ana muhalefet koalisyonu Suriye Ulusal Konseyi'nden bir sözcü, Kubeyr ve Marzaf köylerinde yapılan saldırıda ölenler arasında 20'den fazla çocuğun ve 20 kadının olduğunu öne sürdü.

Suriye devlet televizyonu ise güvenlik güçlerinin 'teröristler gruplar' yaşanan çatışmanın ardından köyde cesetler bulduğunu açıkladı.

BBC’nin Beyrut muhabiri Jim Muir, her iki iddianın da bağımsız kaynaklar tarafından henüz doğrulanmadığını ve saldırı ile ilgili herhangi bir görüntünün de olmadığını kaydetti.

Ancak muhabirimiz, Hule katliamı ile ilgili haberler de benzer bir şekilde ortaya çıktığını ve muhalifler tarafından verilen bilginin daha sonra BM gözlemcileri tarafından doğrulandığını belirtti.

İki hafta önce Hule'de 108 kişi öldürülmüştü.

Görgü tanıkları saldırıdan hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutarken, hükümet sülkeye dış müdahale olmasını isteyen “silahlı grupları” sorumlu tutuyor.

Köyde çatışma

Muhalif gruplar Çarşamba akşamı Hama şehrinin 20km kuzeybatısında bulunan Kubeyr ve Marzaf köylerinin güvenlik güçleri tarafından bombardıman altına alındığını bildirdi.

Ancak ölümlerin çoğunun “şabiha” olaran bilinen hükümet yanlısı milislerle birlikte hareket eden civardaki köylerden gelen kişiler tarafından işlendiği iddia ediliyor.

Muhalif gruplar yakın mesafeden ateş açıldığını ve birçok kişinin bıçaklanarak öldürüldüğünü ve bazı evlerin ateşe verildiğini öne sürdü.

Hama'da BBC'ye açıklama yapan bir muhalif, köydeki herkesin öldürüldüğünü, çok az kişinin kaçabildiğini ve olayı onların aktardığını söyledi. Yaralıların da tedavi altına alınmadığını belirten muhalif, çok yoksul olduklarını ve bedevi oldukları için herhangi bir sağlık hizmetine de erişemediklerini söyledi.

Yerel Koordinasyon Komiteleri Kubeyr’de 35’i aynı aileden, 78 kişinin öldürüldüğünü söylüyor.

Suriye devlet televizyonu, yetkililerin güvenlik güçleri ile Kubeyr'de "silahlı bir terörist grup" arasında çatışma yaşandığını açıkladığını aktardı.

Açıklamayı yapan devlet yetkilisi güvenlik güçlerinin köyde elleri ve ayakları bağlı iki kadın ve bir grup çocuğun cesetlerini bulduğunu ve ölümlerin terörist grubun köyde olduğu sırada gerçekleştiğini söyledi.

Yerel Koordinasyon Komiteleri Çarşamba günü ülke genelinde hükümet yanlısı gruplar tarafından öldürülen kişi sayısının son saldırı ile birlikte 140’a çıktığını belirtti.

Annan planı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi BM gözlemcilerini beklemeden ölümlerin yaşandığı köylere gitmeye çağırdı.

297 silahsız gözlemci Nisan ayının ortalarında kabul edilen BM özel temsilcisi Kofi Annan'ın barış planının uygulanıp uygulanmadığını gözlemlemek için Suriye'ye gitmişti.

Perşembe günü Annan'ın BM Güvenlik Konseyi'ni Suriye'de şiddeti sona erdirmek için yeni bir grup kurmaya çağıracağı bildirildi. Yeni grupta konseyin daimi üyeleri veönemli bölgesel güölerin olması bekleniyor.

BBC'nin New York'ta BM genel merkezindeki muhabiri Nada Tawfik, Annan'ın Türkiye ve İran gibi ülkeleri Suriye'de siyasi bir çözümün hızlandırılması çabalarına destek vermeye çağıracağını aktardı.

Ancak ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton İran gibi bir ülkenin bu sürece dahil edilemeyeceğini söylemişti.