Suriye'de yeni katliam iddiası

Suriye'de geçen hafta ortaya çıkan sistematik işkence ve cinayet fotoğraflarının ardından yeni bir katliama ait olduğu iddia edilen görüntüler geldi.

Halep'te çekilen görüntülerde aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 220 sivile ait cesedin Küveys Nehri'nden çıkarıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı görüntülerin Suriye'de Şam yönetimi tarafından gerçekleştirilen yeni bir katliama ait olduğu iddia ediliyor.

Cesetlerin, Suriye Adalet Enstitüsü uzmanları tarafından nehireden çıkarılarak kimlik tespiti yapıldığı açıklandı.

Uzmanlar, vücut bütünlükleri bozulan 35 kişinin cesedinde kimlik tespiti yapılamadığını belirtti.