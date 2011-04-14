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Dünya

SURİYE'DE YENİ HÜKÜMET KURULDU ŞAM (A.A)

14 Nisan 2011 22:07

-SURİYE'DE YENİ HÜKÜMET KURULDU ŞAM (A.A) - 14.04.2011 - Suriye'de yeni hükümet kuruldu.  Hükümeti kurmakla görevlendirilen eski Tarım Bakanı Adil Sefer'in başbakanlığı üstlendiği yeni kabinede, deneyimli dışişleri bakanı Velid Muallim görevine devam edecek. Yeni kabinede General Ali Habip Savunma Bakanı, Süfyan El Allo Petrol ve Madeni Kaynaklar Bakanı, Amid Abdulgani Essabuni İletişim ve Teknoloji Bakanı, Muhammed Abdüssettar Esseyid Vakıflar Bakanı, Ömer İbrahim Galavanci Mahalli İdareler Bakanı, Lamia Asi Turizm Bakanı, Muhammed Riyad İsmet Kültür Bakanı, Corc Somi Sulama Bakanı, Teysir Kala İvad Adalet Bakanı, Rıdvan Ferid Hacip Tarım Bakanı, Rıdvan Habib Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı, Abdurrezzak Şeyh İsa Yüksek Öğrenim Bakanı, Muhammed İbrahim İçişleri Bakanı, Muhammed Celilati Maliye Bakanı, Muhammed Nidal El Şiar İktisat ve Ticaret Bakanı, Salih Erreşad Eğitim Bakanı, Vail Nadir El Halka Sağlık Bakanı, Muhammed Ennasır Bayındırlık ve İskan Bakanı, Faysal Abbas Ulaştırma Bakanı, Muhammed Diyab Hamis Elektrik Bakanı, Adnan Mahmud Enformasyon Bakanı ve Adnan Salahu Sanayi Bakanı ve Kevkeb Sabah Daye Çevre Bakanı oldu. Yusuf Süleyman Ahmed, Gıyas Ceraatli, Hüseyin Mahmud Farzad, Cozef Süveyd ve Hasan Essara yeni kabinenin devlet bakanları olarak görevlendirildi.

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