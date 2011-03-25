Suriye'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı!

T24 - Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Suriye'de bulunan Türk vatandaşlarını, bu ülkede meydana gelen olaylarla ilgili olarak uyardı.



Büyükelçiliğin internet sitesinde yayımlanan "Vatandaşlarımız için acil duyuru" başlıklı metinde, Suriye'de çeşitli toplumsal olaylar yaşandığı ve en şiddetli olayların Der'a kentinde meydana geldiği hatırlatıldı.



Uyarıda Suriye'de yaşayan Türklerden, herhangi bir toplumsal olayın meydana geldiği mekanlarda bulunmamaları, bulundukları yerlerde olayların başlaması halindeyse en kısa sürede oradan ayrılmaları gerektiği belirtildi.



Duyuruda, Büyükelçiliğe 24 saat boyunca ulaşılabilecek iletişim bilgileri verildi.



Suriye'de bir süredir devam eden olaylar nedeniyle Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği ayrıca, Şam'da bulunan Türk öğrenci ve işadamları ile toplantı yaparak çeşitli uyarılarda bulundu.





