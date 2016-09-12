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Suriye'de yaralanan asker 5 gün sonra şehit oldu

6 Eylül gecesi IŞİD'liler TSK'ya ait tankı vurmuştu

12 Eylül 2016 13:44

Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı harekatında IŞİD’lilerin Türk tanklarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan 25 yaşındaki Uzaman Çavuş Akif Güleş, 5 gündür tedavi gördüğü Adana’da şehit düştü.

Geçen 6 Eylül günü IŞİD’lilerin saldırısında yaralanan ve 7 Eylül’den bu yana Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören uzman çavuş Akif Güleş, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Şehit uzman çavuş Güleş’in cenazesi, Adana Havaalanı’nda yapılan törenin ardından torağa verilmek üzere sabah saatlerinde askeri uçakla memleketi Adıyaman’a uğurlandı.

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şehitmedyaaskerIŞİDSuriyeTSK

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